Kvůli mně budou na dceru koukat skrz prsty, říká Crawfordová

„Bojím se, že když v modelingu nedosáhne až na vrchol, může to pro ni být frustrující a bude na ni vyvíjen příliš velký tlak. Kvůli slavné matce na ni budou pohlížet jinak než na ostatní,“ sdělila modelka v rozhovoru pro australskou verzi magazínu Vogue.

„Když máte slavné rodiče a vrhnete se na stejné povolání, ale nemáte úspěch, co pak? Co budete dělat pak? Je to opravdu velmi frustrující. I kvůli mně budou koukat na dceru skrz prsty,“ myslí si Cindy.

Její dcera ovšem už v patnácti letech dostala velmi zajímavé pracovní nabídky a nafotila titulní stranu časopisu POP magazine. Oproti tomu její matka nastartovala kariéru v šestnácti letech. Zdá se tedy, že když bude chtít, může být Kaia ještě úspěšnější než její matka. Navíc modelkou chtěla být už od dětství.

„Rozhodně to není tak, že bych nastartovala modelingovou dráhu jen tak. Že by to byla náhoda a já do toho šla, protože mi to nabídli a já to vzala. Vždycky jsem o tom snila. Takže si teď prožívám sen,“ sdělila Kaia poté, co nafotila svou první titulku.

Gerberová mimo jiné fotila i pro magazín Vogue nebo značku Miu Miu. Odchodila i několik módních přehlídek pro značky jako je Moschino. Ačkoli její matka má strach, aby tuto práci zvládla psychicky, Kaia si z toho velkou hlavu nedělá. „Nikde není psáno, že to budu dělat do konce života. A pokud to nevyjde, nezblázním se z toho. Teď mě to baví, ale nikdo nemůže vědět, co bude za pár let,“ dodala.