Dcera Crawfordové už začíná být v modelingu úspěšnější než máma

Krásu podědila Kaia po matce a o práci modelky snila už od dětství, protože vždy matku obdivovala stejně jako její práci. „Rozhodně to není tak, že bych nastartovala modelingovou dráhu jen tak. Že by to byla náhoda a já do toho šla, protože mi to nabídli a já to vzala. Vždycky jsem o tom snila. Takže si teď prožívám svůj vlastní sen,“ sdělila Kaia, jež se objevila na titulní straně časopisu POP magazine.

„Nikdy jsem si ale nepomyslela, že bych začala modeling dělat tak brzo. Nemohla jsem tomu uvěřit a říkala jsem si, jestli to není sen. Pořád jsem si opakovala dokola, jestli se to vážně děje,“ pokračovala modelka.



O Kaiu začal být mezi fotografy a magazíny velký zájem poté, co s matkou nafotila titulní stranu magazínu Vogue minulý rok.

„Řeknu to asi takhle, ta holka je nádherná. Na žádné fotografii nevypadá špatně. Je neuvěřitelná. Od Cindy se naučila všechny ty správné pózy a výrazy a ví přesně, co má během focení dělat. Pracuje velmi tvrdě a už teď je opravdová profesionálka. Do pěti let bude nejúspěšnější a nejžádanější modelkou na světě,“ sdělil jeden z fotografů, který se účastnil focení pro POP magazine.

Z dcery má radost i sama Cindy, ačkoli zpočátku měla o Kaiu trochu strach. „Máma nechtěla, abych rozběhla kariéru příliš mladá. Ona začínala s modelingem, když jí bylo 16, ale ten svět je dnes úplně jiný,“ prozradila Kaia loni magazínu Teen Vogue.

Na svoji krásnou dceru je hrdý také tatínek Rande Gerber. Její potenciální nápadníci to budou mít hodně těžké. „Pořídím si brokovnici,“ řekl Gerber, který má s Crawfordovou ještě syna Presleyho.

O své děti prý nemá starost. „Naštěstí obě vypadají jako Cindy. Nejsou s nimi potíže. Děti neudělají nic, co by neměly. Přinejmenším o tom nevíme. Takže pokud něco provádějí, jsou dost chytré, abych se to nedozvěděl,“ dodal.