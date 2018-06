Cindy Crawfordová hubne po porodu

Supermodelka Cindy Crawfordová dělá, co může, aby se zbavila kilogramů, které nabrala během těhotenství. Každou volnou chvíli věnuje cvičení. Minulou neděli zapojila do svých sportovních aktivit celou rodinu. S manželem Randem Gerberem a dvouletým synem Presleym Walkerem si vyrazili na kolech na výlet do Santa Monicy. Jenom třítýdení dcerka Kaia Jordan zůstala doma s chůvou.