Crawfordová: Kvůli dětem lituji některých aktů, které jsem nafotila

„Chci jim pomoci, aby si své kariéry zvládly řídit sami. Ale zatím na to nejsou připraveny. Pořád je to ještě samé ‚Mami, poraď mi, co mám dělat‘,“ popsala Crawfordová pro nejnovější číslo časopisu Town and Country.

Situace je pro začínající modely a modelky aktuálně zvlášť obtížná kvůli vzestupu hnutí MeToo a Time’sUp, které poukazující na zneužívání žen. „Mám opravdu štěstí, protože žádný příběh spojený s MeToo se mi nikdy nestal. A pokud mám odpovědět jako matka dvou dětí, které začínají být v modelingu hodně populární, tak samozřejmě, že mám obavy. Ale buďme upřímní. Moje děti mají výhodu, že se do této branže nedostaly jako úplně neznámé. Takže všichni vědí, že bych si to s každým šla vyřídit, pokud by se něco dělo,“ prohlásila Crawfordová.

S tím, jak se na módních molech předvádět, však neradí. „Nemyslím si, že tohle jde naučit. To musí vycházet zevnitř,“ prohlásila s tím, že Kaia k tomu měla sklony odmala a často si hrála v jejím šatníku. „Chtěla, abych jí udělala vlasy a make-up, a hrála si na to, že fotí nebo chodí po mole. Já měla dělat třeba fotografa a radit jí: ‚Dej bradu nahoru‘, nebo ‚Drž ruku takhle‘. Tam to zřejmě celé začalo,“ míní.

Supermodelka, která fotila takřka všechny typy snímků a pracovala se všemi významnými fotografy, také prozradila, že ve své kariéře některých momentů lituje.

„Akty jsem fotila mnohokrát. Ale některých lituji. Jsou to všechny ty, ke kterým jsem se nechala přemluvit,“ popsala kráska a dodala, že doufá, že se to jejím dětem nikdy nestane. „Nechci, aby se moje děti někdy ohlédly a řekly si: ‚Bože, kéž bych tohle nikdy neudělala‘. Chci, aby byly natolik silné, aby uměly říct jasné ne.“

Crawfordová se s manželem a obchodníkem Rande Gerberem (55) snaží jít dětem příkladem a naučit je morálním hodnotám. „Děti samozřejmě ne vždycky poslouchají. Ale vždy se dívají, co děláte. Pokud jste zdvořilí k lidem, učí se být také zdvořilé. Pokud je pro vás prioritou čas s rodinou, budou to mít stejně a nebude jim to připadat divné,“ vysvětlila modelka.

Gerberovi jsou známí právě svou velkou semknutostí jako rodina. Presley si nedávno nechal udělat nové tetování se jménem sestry a Crawfordová přiznává, že pokud někdo dostatečně rychle neodpovídá třeba na zprávy, hned by celá rodina sedala do vrtulníku a letěla za ním. „Když neodepisují do 15 minut, hned posílám zprávu plnou otazníků a vykřičníků, ať se aspoň ozvou,“ řekla.

Cindy Crawfordová s rodinou (9/2017):