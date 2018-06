Cindy Crawfordová o dceři modelce: Radši si budu hlídat záda

„Asi bych si měla radši hlídat záda...,“ napsala hrdá maminka, která se fotkami dcery z módního magazínu pochlubila na sociálních sítích. Snímky pořídil legendární fotograf Steven Meisel.

Cindy Crawfordová v modelingu začínala v 16 letech a původně nechtěla, aby Kaia šla v jejích stopách tak brzo, i když už v roce 2006 se coby pětiletá holčička objevila v poněkud kontroverzní reklamě na plavky.

V roce 2012 zase byla tváří dětské řady Versace. Donatella Versace tenkrát řekla, že Kaia má matčin velmi zvláštní dar.

„Máma nechtěla, abych rozběhla kariéru příliš mladá. Ona začínala s modelingem, když jí bylo 16, ale ten svět je dnes úplně jiný,“ řekla Kaia loni magazínu Teen Vogue.

Na svoji krásnou dceru je hrdý také tatínek Rande Gerber. Její potenciální nápadníci to budou mít hodně těžké. „Pořídím si brokovnici,“ řekl Gerber, který má s Crawfordovou ještě syna Presleyho (16).

O své děti prý nemá starost. „Naštěstí obě vypadají jako Cindy. Nejsou s nimi potíže. Ději neudělají nic, co by neměly. Přinejmenším o tom nevíme. Takže pokud něco provádějí, jsou dost chytré, abych se to nedozvěděl,“ dodal.