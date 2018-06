Chtěla bych trochu shodit a budu spokojená, říká Cindy Crawfordová

"Jsem normální žena. Někdy se cítím docela dobře a některé dny si říkám: Můj bože, nic mi nesedí," prohlásila Crawfordová, která v 90. letech patřila spolu s Naomi Campbellovou, Claudií Schifferovou, Lindou Evangelistou a Christy Turlingtonovou ke světové špičce modelingu.

Modelka však miluje jídlo a jako gurmán nehodlá počítat každou kalorii.

"Mým novým předsevzetím je, že když mi bude 50, chci být se svým tělem spokojená. Kdybych shodila 2,5 kila, co by mě to stálo? Ale nechci říkat, že nechci žádný dresing, žádné víno a žádnou legraci," cituje Crawfordovou list Daily Mail.

Cindy Crawfordová, jejíž poznávacím znakem byla piha nad horním rtem, se objevila před objektivem už v 16 letech. V roce 1988 začala na MTV moderovat pořad House Of Style a o sedm let později ji magazín Forbes označil za nejlépe placenou modelku na světě. Její roční příjem byl 6,9 milionu dolarů.

Modelka a podnikatelka se pořád objevuje na obálkách nejprestižnějších časopisů. Je podruhé vdaná. Jejím prvním manželem byl herec Richard Gere, s nímž se v roce 1995 rozvedla. Byli spolu čtyři roky. Se současným manželem Randem Gerberem má dvě děti.