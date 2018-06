Na internetu koluje neretušovaný snímek modelky Cindy Crawfordové

Snímek Cindy Crawfordové dala na Twitter televizní moderátorka Charlene Whiteová a rychle se začal šířit internetem.

Časopis Marie Claire potvrdil, že je to neretušovaný snímek , který vznikl pro jeho mexickou verzi v prosinci 2013. Nezlobí se, že fotka unikla a považuje ji za úžasnou. „Bez ohledu na to, odkud se fotka vzala, je to poučení - vždycky jsme věděli, že je Crawfordová krásná, ale vidět ji takto nás nutí milovat ji ještě víc,“ stojí v prohlášení časopisu, který považuje snímek za „skutečný, upřímný a úžasný.“

Poté, co neupravená fotka začala kolovat internetem, zveřejnil další fotku polonahé Crawfordové její manžel. Je na ní v plavkách a vypadá skvěle. „Ona má květiny a já mám ji. Šťastného Valentýna,“ napsal Randy Gerber k fotce.

Fotku Cindy Crawfordové v plavkách dal na internet na Valentýna její manžel Randy Gerber.

Sama Crawfordová se k neretušovanému snímku nevyjádřila. Už v minulosti ale prohlásila, že se nesnaží být neustále dokonalá.

„Ani já se nevzbudím vždycky se vzhledem Cindy Crawfordové. Mám tlusté dny, ošklivé dny, oteklé dny, dny, kdy si připadám příšerná. Nechci být nucena být pořád krásná,“ řekla modelka.

Promluvila také o tom, jaký vliv mělo na její tělo mateřství. „Vím, co to je, snažit se shodit poporodní kila. Děti znamenají velkou změnu pro vaše tělo. Po dítěti se ani nechcete podívat do zrcadla, protože vaše břicho visí jako kůže šarpeje,“ řekla modelka v rozhovoru pro časopis People.