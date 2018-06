Richard Gere mě naučil, jak být slavná, říká Cindy Crawfordová

Cindy Crawfordová prý nechtěla, aby její kniha Becoming byla autobiografií, v níž prozradí úplně všechno. Bylo pro ni důležité, aby tam byly pouze smysluplné příběhy a lekce, které něco sdělí nebo můžou druhým pomoct. Z toho důvodu v ní Richard Gere chybí.

„Podívejte, hodně jsem se toho naučila od Richarda. Naučila jsem se, jak být slavná. Ale není to univerzální lekce. A hodně osobních věcí, všechno, co jsem se z toho naučila, bylo jen pro mě,“ řekla modelka magazínu Porter.

„Není to něco, s čím se chci podělit. Kdybych si myslela, že to má nějaký smysl a něco dobrého by z toho mohlo vzejít, sdílela bych víc. Ale nemyslela jsem, že by tam bylo něco, z čeho by se ostatní lidi mohli poučit nebo z čeho by mohli těžit. A chtěla jsem být zdvořilá,“ dodala.

Crawfordová se s Gerem rozvedla před 20 lety. V minulosti ale prozradila, že důvodem krachu jejich vztahu byl velký věkový rozdíl a částečně jí vadilo i Gereho zapálení pro buddhismus (více zde).

Modelka je nyní 16 let vdaná za o tři roky staršího Rande Gerbera. Mají spolu syna Presleyho (16) a dceru Kaiu (14), která rozjíždí kariéru modelky (více zde).