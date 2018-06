Crawfordová: Chtěla jsem si odstranit znaménko, matka mi to zakázala

Crawfordová uvažovala nad operací, protože se jí děti ve škole posmívaly a její sestra mu říkala znaménko ošklivosti.

"Zřejmě kdybych ho měla na pravé straně, bylo by znaménkem krásy, a pokud bylo na levé straně, bylo znaménkem ošklivosti. Děti ve škole mě kvůli němu zlobily, takže jsem se ho chtěla zbavit. Ale moje máma vždy říkala: Víš, jak tvoje znaménko vypadá, ale nevíš, jak bude pak vypadat jizva," řekla modelka pro magazín Into The Gloss.

Na znaménko, které má nad rtem na levé straně, si ovšem zvykla a nyní už nad jeho odstraněním vůbec neuvažuje. Dokonce ji rozčiluje, když ho někdy na fotkách vyretušují, nebo převrátí fotku a znaménko má pak na pravé straně.

"Dnes je neodlučitelnou součástí mé tváře, že už ani nepomyslím na to, jak teď to znaménko vypadá. Je to věc, kvůli níž si mě lidé pamatují, navíc se se mnou identifikuje řada žen, které ho mají také," dodala.

Topmodelka přiznala, že stejně jako každá jiná žena je se svým vzhledem někdy spokojená, jindy nikoliv. "Mým životním předsevzetím je, že se chci do padesáti smířit se svým vlastním tělem," prohlásila nedávno (více zde).