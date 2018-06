Patnáctiletá Číňanka se na galavečeru otáčela čtyři hodiny na místě

Wej Cchaj-čchi, neteř čínské taneční hvězdy Jang Li-pching, byla vybrána jako "dívka času" na představení čínské státní televize CCTV 30. ledna. Wej, oblečená do bílých, dlouhých, rozevlátých šatů, čtyři hodiny nonstop vířila na místě na speciálním pódiu. Podle čínského státního deníku China Daily měla znázorňovat "běh času a střídání ročních dob".

Mnoho lidí před představením, v jeho průběhu i po něm vyjádřilo znepokojení na čínských sociálních sítích. "Nelze to nazvat jinak než krutost," napsal jeden z uživatelů na mikroblogu Weibo, který je čínskou obdobou Twitteru. "Pro mne byl jakýkoli dojem krásy zcela zakryt pocitem znechucení," dodal.

"Patnáctiletá dívka, která se čtyři hodiny otáčí na místě, na to mohu říci jen to, že je to nechutné a zvrácené," napsal další.

"Kdo mi může vysvětlit význam jejího čtyřhodinového kroužení?" tázal se jiný.

Podle odhadů zhlédlo pořad 704 milionů diváků a ve dnech následujících po představení se Wej stala jedním z nejvyhledávanějších témat na čínských sociálních sítích.

Dívka sama na svém účtu na mikroblogu Weibo několik dní před vystoupením veškerý skepticismus odmítla a svůj tanec označila za jistý druh meditace.

"Někteří lidé tvrdí, že je to kruté, když se musím na galapředstavení otáčet čtyři hodiny na místě, ale ve skutečnosti je to pro mne duševní cvičení," napsala. "Je to způsob, jak vyzkoušet své hranice, podobně jako to činí lidé, kteří se pokusí zdolat Mount Everest jen proto, aby zjistili, zda to dokážou," dodala.

Každoroční galavečer v čínské televizi CCTV, během nějž vystoupí známí tanečníci, zpěváci a komici, je tradicí v Číně od roku 1983. Letos byla mimo jiné pozvána i francouzská herečka Sophie Marceau, která zazpívala píseň Edith Piaf La Vie En Rose spolu s čínským popovým zpěvákem Li Chuanem.

Naopak se mezi vystupujícími nakonec neobjevil oblíbený čínský rocker Cchuej Ťien, jehož hudba zněla při prodemokratických protestech na pekingském náměstí Tchien-an-men v roce 1989. List Beijing News citoval jeho manažera, podle nějž zpěvák odmítl "změnit text" svých písní.