Číňanka nastoupila na základní školu ve 102 letech

10:32 , aktualizováno 10:32

Nikdy není pozdě začít studovat. To dokazuje čínská prababička, která si až ve 102 letech splnila sen usednout do školní lavice. Nejstarší žačku vedl do první třídy její osmapadesátiletý syn.