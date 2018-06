Číňan se nechá za peníze mlátit kabelkou

Je to levnější než návštěva psychologa a stresovaným Číňankám z města Šen-jangze v severovýchodní části Číny to přináší rychlou úlevu. Siao Lin to navíc bere jako trénink.

"Skvěle to ladí s mým denním povoláním. Potřeboval jsem víc boxujících partnerů. A když se nechám mlátit ženami, můžu si přivydělat peníze a ještě si procvičit vlastní obranné schopnosti a pracovat také na své fyzičce," řekl večerníku Liao-šen trenér z posilovny Siao Lin, který však svůj přivýdělek před rodinou tajil.

Za třicet minut mlácení si účtuje od ženy v přepočtu něco kolem 250 korun.

"První klientce bylo kolem pětadvaceti roků. Zaplatila si hodinu a půl, ale brzy se unavila a zbytek času se mnou strávila povídáním. Druhá zákaznice také vydržela jen několik málo minut, ale vypadly obě poté mnohem lépe. Lidem opravdu prospívá, když upustí páry," dodal Siao Lin ke své originální brigádě.