Čínští lékaři přišili muži ruku k noze, aby ji udrželi živou

Siao Wej přišel o pravou ruku, když mu ji uřízl stroj, u kterého pracoval. Kolegové ruku zachránili a ta se s ním dostala do nemocnice.

"Já byl v tu chvíli v šoku, úplně jsem na místě ztuhl, dokud kolegové nevypnuli mašinu, pak vyndali mou ruku a vzali mě do nemocnice," cituje muže deník Mirror.

Lékaři ji však nemohli hned přišít, protože zbytek paže byl příliš poškozen. Než by dali paži do pořádku, ruka by odumřela. Rozhodli se ji proto našít na Siaovu nohu a napojit na její tepnu.

Ruku přišili na levý kotník, a tak se podařilo ji zásobovat krví. Měsíc po nehodě konečně mohli muži ruku vrátit tam, kam patří.

Siao Wej řekl, že si nedokáže představit, jak by bez pravé ruky žil. Ta ještě nezískala svou hybnost, ale lékaři z nemocnice v Čchang-te věří, že po několika dalších operacích a důkladné rehabilitaci bude muž s rukou znovu hýbat.