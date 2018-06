Čínský chlapec váží ve třech letech 60 kilo a stále přibírá

Když se Lu Hao narodil, vážil pouhých 2,6 kilogramů. Ve třech měsících ale začal nezadržitelně přibírat. Po roce se rodiče začali jeho váhou zabývat a zkusili synovi nasadit dietu. Ovšem bez úspěchu. "Museli jsme toho nechat, protože pokud jsme ho nenakrmili, nepřetržitě křičel," postěžovala si maminka tříletého otesánka.

Lu Hao miluje jídlo a nenávidí pohyb. Do školky ho matka vozila na motocyklu, teď už ho tam ale nechtějí, aby neublížil ostatním dětem.

Rodiče se ho snaží donutit sportovat tím, že umístili na zahradu basketbalový koš, chodí s ním také plavat do místní řeky. Plavání ho baví, ale po něm je ještě hladovější.

Lékaři zatím rodině neumí pomoci. "Vzali jsme ho do tří nemocnic a v jedné nám řekli, že má nádor na mozku. Další dva lékaři to ale vyvrátili. Jeho hormony mají prý normální hodnoty. Nevědí, proč tak strašně přibírá," řekl otec chlapce.

Všichni se obávají, kam až jeho tloustnutí povede, jestli nápor unese jeho mladé srdce.

Dvouletá Pang Ya váží 41,5 kilogramů

Hao připomíná čínskou holčičku jménem Pang Ya, která se také narodila jako normální dítě, ale ve dvou letech už vážila 41,5 kilogramů.

I když se lékaři snaží u těchto dětí najít zdravotní příčinu jejich tloustnutí, testy zatím nic neprokázaly. "Pokud by to bylo hormonální, umíme jim pomoci. Jisté je, že takto nemohou zůstat, srdce by nevydrželo," řekl doktor Lu Hong.