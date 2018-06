Cimrmanovci: Čtrnáct dní bez ženské vydržíme

Expedice má za cíl pokořit horu v Altaji a splnit tak jeden z nedokončených snů věčného klasika Járy Cimrmana. Duchovní otcové Expedice Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák se této humoristické a radostné akce, jak ji sami nazývají, nezúčastní. "Budeme kolegy podporovat tím, že na ně budeme myslet a držet jim palce," nechal se slyšet Svěrák. Sám bude po celou dobu odpočívat na chalupě a partu přijede přivítat až v den jejího návratu, 14. srpna.

Kotek měl nadváhu

Vojta Kotek, velitel filmového týmu PETHON, který bude točit z cesty dokument, odlétal unavený, mírně nachlazený, ale plný očekávání. "Moc jsem toho teď nenaspal, přípravy, to je peklo. Jsem unavený, jako kdybych tam právě dorazil," řekl Kotek před náročnou několikadenní cestou na Altaj. Největší starosti mu dělala zavazadla.

"Kromě kamery máme strašně moc věcí, počítali jsme to, vážili a balili do pěti do rána tak, aby se to dalo dát do letadla. Spočítal jsem, že ve čtyřech lidech máme s sebou asi sto šedesát kilo. A to s sebou nemáme ani jídlo. Jak jsme chtěli vzít co nejvíc techniky, baterky a podobných věcí, protože se bojíme, že tam přijedeme a něco nebude fungovat, tak máme i nějaké náhradní věci. Třeba náš druhý kameraman, který bude točit výstup, si bere jenom patery trenky, což bude na čtrnáct dní docela zábava."

Kotek se na letišti ještě dovybavil pásky se zámky na kufry, jeho otec byl zase vyzbrojen vodotěsnou vestou. "Mám tam doklady, letenky, tak aby se s nima nic nestalo. Na starost mám vlastně všechno, někdo tomu musí velet," smál se Václav Kotek. Parta se v Moskvě připojí k devíti dalším členům Expedice, kteří tam odletěli už ráno. V další cestě budou pokračovat společně.