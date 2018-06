Cimický: Vyhraje Vlado nebo Katka

"Domnívám se, že potencionální vítěz je Vladko nebo Katka, protože jsou hodně empatičtí," argumentuje Cimický.

Oba budou mít podle něj hodně příznivců. "Katka není konfliktní a nemá vyhraněné názory. Zároveň u diváků vyvolává pocit, že by měla být chráněnou osobou," tvrdí.

Vladko je naopak osobností velmi dynamickou. "V konfliktu se nenechá ukřičet a pečlivě se umí připravit na útok. U lidí pak vyvolává pocit upřímnosti a diváci s ním velmi soucítí. Reagují velmi citlivě na okamžiky, kdy je nešťastný nebo rozčilený. Vrací ho pak do soutěže, protože lidé ho, jak se říká, berou," uvedl psychiatr.

Finále by podle jeho odhadu mohlo být velmi zajímavé. "Proti sobě by totiž stáli lidé, kteří jsou povahově velmi blízcí a umí si získat přízeň televizních diváků," dodal psychiatr.

Reality show považuje lékař lidských duší za nesmírně zajímavou sociologicko-psychologickou laboratoř v přímém přenosu. Tvrdí, že si na VyVolených ověřil všechny platné poznatky a poučky ze svého oboru.

"Při sledování VyVolených mě nic výrazně nepřekvapilo. Spíš se mi potvrdilo to, co vnímáme při výkonu lékařské praxe. Když si odmyslíme všechny průvodní atributy reality show, tak je nesmírně zajímavé sledovat tento pořad z hlediska komunikace a vztahů, a to nejen pro odborníky," zdůraznil psychiatr.

"Je možné se například přesvědčit, jak paradoxně se někteří lidé chovají v uzavřeném prostředí. Domnívají se třeba, že některých věcí by nebyli vůbec schopni, že na to nemají, a ukáže se opak. V extrémních situacích reagují zcela nečekaně a obstojí v nich lépe, než sami čekali," dodal.