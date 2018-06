Cimický: Reality show děti neovlivní

"Pořady tohoto typu jsou v podstatě obdobou akcí, při nichž se lidé nechávají na několik dní zavřít do výkladní skříně. Nemyslím si, že by například pořad VyVolení zásadně ovlivnil například vývoj u dnešních dětí. Ty přece především vychovává rodina a škola. Vliv to na ně bude mít stejný jako například počítačové hry," řekl Cimický.

Upozornil také na skutečnost, že společnost prochází bouřlivým vývojem. "Žijeme v době, kdy ve společnosti padají nejrůznější tabu a nyní padlo soukromí několika jedinců. Vývoj jde v podstatě absurdním směrem. Televizní a filmové společnosti zjišťují, co ještě může u lidí vyvolat zájem. Akční filmy už vyčerpaly všechny možnosti, a tak se objevil tento pořad. Jde ale pouze o jednu etapa vývoje. Spousta lidí se nepochybně bude za nějaký čas těchto věcí zbavovat. Budou se víc věnovat literatuře, kultuře a vzdělávání. Tím se budou proti nim chránit," zamyslel se.

Zájem veřejnosti o tyto pořady je podle něj zcela logický. "Diváci mají najednou příležitost být svědkem části života a osudů skupiny lidí. V podstatě je to o nahlížení do sousedovy ložnice. Minimálně padesát procent lidí ve společnosti se nechá lehce ovlivnit a prostě je tyto pořady přitahují. Svoji roli samozřejmě hraje i přirozená zvědavost," řekl Cimický.

Důležitá je možnost volby

Celé rodiny každý den netrpělivě čekají na hodinu kdy se na televizních obrazovkách opět objeví záběry soutěžících, o osudech protagonistů reality show se vedou vášnivé debaty, vznikají internetové weby s jejich fankluby. Psychiatr ovšem nevidí dopady na reality show na společnost tak dramaticky jako mnozí jiní. Tvrdí, že každý člověk se může svobodně rozhodnout zda-li VyVolené či Velkého Bratra bude v televizi sledovat.

"Důležitá je ale jedna věc: Nikdo se přece nemusí na reality show dívat. Pokud nemám o pořad tohoto typu zájem, tak se mohu svobodně rozhodnout pro jiný druh zábavy. S manželkou si mohu otevřít láhev vína a společně strávit hezký, klidný večer," dodal.