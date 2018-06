Cimický chce dát Pergnerové další šanci

"Tereza byla po propuštění v relativně dobrém stavu. Stačí ale úplně malá stresující situace, třeba i věc, kterou normální člověk vezme úplně normálně, a může ji to opět vychýlit. Nyní se objevila další možnost, dostal jsem pro Terezu nabídku na substituční terapii, jež je určena pro lidi závislé na heroinu. Nyní záleží jen na ní, zda se pro ni rozhodne. Myslím, že má pořád šanci, a pokud uspěje, není vyloučen ani její návrat do oblasti showbyznysu.

Takových příkladů je mezi umělci celá řada. Jde však o to, že člověk musí za každou cenu zmobilizovat všechny rezervy a síly a jít do toho. Jinak to nemá smysl," řekl Cimický.

Psychiatr tvrdí, že byl ohromen vlnou zájmu o Terezin osud. Od posledního případu, kdy bývalá moderátorka skončila v rukou psychiatrů, dostává denně mnoho nabídek nabízejících pomoc. "Volá mi mnoho lidí i celé skupiny a chtějí Tereze podat pomocnou ruku. Jde v mnohých případech i o nejrůznější instituce. Volají mi denně lidé z nejrůznějších oblastí a to je velmi pozitivní, a nabízejí pomoc, která se týká i náhrady Tereziných životních aktivit. To je velmi důležité. Pokud totiž člověku vezmeme drogu, pak mu za ni musíme vytvořit adekvátní náhradu. Tereza musí vidět, že nikdo nad ní nezlomil hůl a že záleží jen ní, jak se k tomu postaví," řekl Cimický.

Tereza Pergnerová užívá tvrdé drogy už řadu let. Je pouze otázkou času, jak dlouho její organismus může chemikáliím vzdorovat a zda bude úspěšně odrážet i další nebezpečí, jež narkomany provázejí.

"Pravda je, že pokud se člověk nedokáže včas od návykové látky odpoutat, časem jej droga zahubí. Nejen svým samotným účinkem. Hrozné stavy například zažívá člověk, jenž se nakazil smrtelně nebezpečnou hepatitidou typu C. Ta postihuje mnohé narkomany a ani dnešní medicína si s ní zatím neumí poradit. Podobných rizik nese užívání drog celou řadu," upozornil psychiatr.

Ani po úspěšné léčbě závislosti nemá narkoman zdaleka vyhráno. Lidské tělo je velmi citlivé a celková regenerace trvá velmi dlouho. "Organismu trvá minimálně rok, než získá nové síly a od drogy se vyčistí. Vyléčený jedinec nemá jednoduchý život. Musí vlastně začínat úplně znovu, žít podle úplně jiného stylu a dodržovat přísný režim," dodal Jan Cimický.