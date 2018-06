Cimický: Čekám, až mi Terezka Pergnerová zavolá

"Teď už nemůžu nic dělat. Všechno záleží pouze na ní a já jsem připraven Tereze kdykoliv pomoci. Ve chvíli, kdy zavolá, se dáme společně do boje, ale teď na ni nesmí nikdo tlačit. Umím si totiž představit, co prožívá a v jakém je stavu," prozradil Jan Cimický.



Lékař lidských duší prý nad někdejším idolem českých teenagerů nikdy nezlomí hůl. Tvrdí, že každý narkoman má šanci své závislosti se zbavit.



"I když budu velmi skeptický, nikdy neřeknu, že Tereza už nemá šanci. Dokud člověk žije, není pozdě. Terezka je nyní v nepředstavitelném konfliktu sama se sebou. Nikdo z lidí si neumí představit, co je za hrůzu žít v závislosti třeba na heroinu. Její stav navíc velmi zhoršují nejrůznější bulvární tiskoviny, kdy se v článcích objevují čas od času vyložené lži. Terezka teď potřebuje především klid. Velice jí držím palce," svěřil se psychiatr.



Jan Cimický zdůraznil, že návykové látky všeho druhu jsou největším nebezpečím, kterému může podlehnout i velmi silný jedinec. Život je podle jeho slov nejcennější dar a každý člověk by jej měl pečlivě opatrovat. "Varuji všechny mladé lidi, kteří s drogami začínají koketovat. Mnohdy se domnívají, že všechno mají pod kontrolou. Měli by se na vlastní oči přesvědčit třeba například u Terezy, že je to nesmysl. Velmi snadno se jim droga vymkne z rukou. Rychle se pak mohou dostat do podobného stavu," varuje Jan Cimický.