Čím zaháníte bolest?

Ondřej Soukup, skladatel a hudebník: Alkoholem. Druh a dávkování jsou individuální. Nikdy ale nesáhnu po prášcích.Lenka Filipová, zpěvačka a kytaristka: Záleží na tom, o jakou bolest jde. Když už mě třeba půl dne bolí hlava, beru si rozpustný acylpyrin. Vím, že to není zdravé, ale naštěstí bolestmi hlavy příliš netrpím. Pokud mě bolí záda, upřednostňuji pouze pomalé rozcvičování, jógu nebo masáže.Eva Nováková, studentka, Jihlava: Nic speciálního neužívám. Maminka je totiž doktorka a brát prášky nám nedoporučuje.Pavel Dědina, technik, Příbram: To si vezmu prášky, co jsou na silné bolesti. Kdysi mi je dala naše babička, že jí pomohly.Veronika Marková, studentka, Jihlava: Prášky, které mi dá maminka z naší domácí lékárničky. Ale mě zatím naštěstí jen párkrát bolela hlava.Daniel Zápotočný, hokejista, Jihlava: Já zaháním bolesti odpočinkem. Nebo rehabilitací, cvičením a masážemi. Funguje to.Stanislav Mašek, samostatný referent, Jihlava: Musím zaklepat, protože žádné problémy s bolestí zatím nemám. A když se přece jen nějaká ozve, nechám ji prostě odeznít.