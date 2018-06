Cihla k cihle

S cílem získat finanční prostředky na dokončení rekonstrukce domu č.p.74 v obci Slapy, kde vzniká chráněná domácnost pro lidi s mentálním postižením, pořádá občanské sdružení Portus druhý ročník unikátního projektu "Akce cihla". Od 2. do 31. května 2001 mohou sympatizující dárci podpořit tento projekt symbolickým zakoupením cihel na stanovištích v centru Prahy, na jednom z největších českých internetových portálů msn.atlas.cz a nově i ve všech pobočkách ČS stavební spořitelny. V případě úspěšného průběhu je v plánu prodloužení do 15. června. Při prvním ročníku Akce cihla se loni podařilo shromáždit více než tři miliony korun. Z výtěžku sbírky Portus financuje rekonstrukci přízemí domu, do kterého se v červnu 2001 nastěhuje prvních pět obyvatel. Cílem letošní sbírky je zajistit finanční prostředky (asi 2,8 milionu korun) na půdní vestavbu, což umožní nastěhování dalších obyvatel s handicapem a zřízení chráněné dílny. V chráněné domácnosti Slapy bude žít 10 lidí s mentálním postižením (mužů i žen). Budou mít k dispozici jedno a dvoulůžkové pokoje, společnou kuchyň s jídelnou a obývací pokoj s krbem. Tito lidé budou díky dobročinnosti moci žít v přirozené rodinné atmosféře, budou moci dělat co nejvíce věcí sami. Člověk s mentálním postižením často dokáže - a rád překvapivě mnoho věcí. Obyvatelé chráněné domácnosti by s pomocí asistentů měli sami nakupovat, vařit, mýt nádobí, prát, žehlit, uklízet. Muži budou rovněž pomáhat při přípravě dříví na zimu. Někdo se možná naučí i obsluhovat kotel. Ženy mohou také zavařovat ovoce z velké zahrady.