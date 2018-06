Cigaretové krabičky ponesou tváře nebožtíků

Zatím bychom na tamních cigaretových krabičkách našli podobné sdělení jako u nás, že totiž kouření škodí zdraví. Na rozdíl od ČR je ale v Brazílii už dva roky zakázána reklama na tabákové výrobky.

"U nás by taková negativní reklama neměla požadovaný efekt," tvrdí známá česká psycholožka PhDr. Jarmila Kostková. "Netroufnu si odhadnout, jakou účinnost bude mít tato negativní forma reklamy v Brazílii, ale jsem přesvědčena, že v Evropě by byl efekt z podobné kampaně minimální a krátkodobý. Větším efektem se podle psychologických studií vyznačují reklamy, které ukazují, jak skvělé to bude, když se zachováte správně," řekla Kostková.

Jako příklad uvedla doktorka Kostková kampaň proti AIDS, která byla v USA postavena rovněž na bázi vyvolání strachu z nesprávného počínání - smrt, lebka, hrůzné zjevy. "Stejná kampaň v té době probíhala v Německu, ale v tamějších televizních šotech byla naznačena rozkoš z nádherného prožitku při chráněném, bezpečném sexu. Kampaň tedy směřovala ke kráse a životu," upřesnila psycholožka.

Podle mínění řady psychologů příliš mnoho strachu ještě nutně nevede k vyšší opatrnosti. "V našich krajích je příjemná, inteligentní a pozitivní reklama rozhodně účinnější než forma, která má vyvolat strach, stres či deprese," konstatovala Kostková.