Cifry mluvily jasně: z Richarda je Zdeněk

* PŘÍBĚH NUMEROLOŽKYPředpověď numeroložky přiměla Richarda Smekala k tomu, že si nechal změnit křestní jméno. Už dva měsíce nejmenuje Zdeněk Smekal. Dvaačtyřicetiletý obchodník s realitami z Prahy věří, a jeho přesvědčení je tvrdé jako kámen, že změnou křestního jména svůj osud nasměroval k lepšímu. Jak na to přišel? Všechno začalo v momentě, kdy začal Richard Smekal s manželkou vybírat jméno pro dítě, které se jim má v lednu narodit. Líbila se jim Jan a Marek. Protože ale Smekalovi věří, že čísla mají moc a sílu ovlivňovat lidské životy, nechtěli nic nechat náhodě a rozhodnout se jen podle libozvučnosti. "Obrátili jsme se tedy na známou, vlastně rodinnou přítelkyni, jejímž koníčkem je numerologie," líčí start ke změně svého jména Zdeněk Smekal. Se ženou známou poprosili, aby spočítala, jaké jméno bude pro jejich dítě lepší a numeroložka dospěla k tomu, že nejlepší je složenina obou jmen Jan-Marek. "Samotný Jan Smekal by nešel a Marek Smekal by byl také problémový. Jan-Marek je ideální," myslí si numeroložka Smekalových Šárka Lžičková. "Jméno jsem spočítala a porovnala a knihou své oblíbené autorky. Vyšlo mi, že co se týče energetické hodnoty těch čísel, bude to výborné." Metodu, jakou použila, popisuje zjednodušeně takto: "Každé písmenko má svou číselnou hodnotu, za každou hlásku ve jméně dosadím číslo a sečtu je, až mi vyjde jedna číslice. Tu pak podrobím numerologickému rozboru." A jak se dá spočítat jméno dítěte, když se ještě neví přesně jeho datum narození? "Nezabývám se astrologií. Dám jen dohromady, jak vycházejí čísla toho dítěte a bud' mi to vyjde harmonicky, nebo se ukáže, že by dítě mohlo mít v životě velké problémy," tvrdí Lžičková. Se zakázkou pro očekávané dítě se nakonec svezl i nastávající tatínek. "Když jsem počítala jméno pro děťátko, napadlo mě, že jsem ještě nikdy nezabývala tím, jak je na tom jeho otec. Znala jsem sice jeho horoskop a spoustu věcí jsem se mu už snažila doporučit, ale se jménem jsem nikdy nic nedělala. A teď mi vyšlo, že se pro něj jméno Richard moc nehodí." S nespokojeným Richardem pak společně uvažovali, jaké jméno by se pro něj tak asi hodilo. "Přišli jsme na to, že v křestním listě má napsáno také Zdeněk a on se rozhodl, že se nechá přejmenovat." V situaci, kdy někomu doporučila změnit křestní jméno se ocitla poprvé, ale na případu Zdeňka Smekala nevidí nic šíleného. "Má velmi obtížný horoskop. Když někoho celý život provázejí problémy, které se opakují, snažíte se mu pomoci. Je zjednodušené tvrdit, že příčina je jen ve jméně nebo v datu narození, ale není nic špatného, když se s tím zkusí něco udělat. Jistě že se problémy nevyřeší samy, Zdeňku Smekalovi se ale budou řešit třeba lépe, protože se takhle lépe cítí," míní numeroložka. Dotyčný muž s ní souhlasí: "Mezi mým jménem a příjmením byl rozpor, a to velký." Manželka pana Smekala má pro mužovo počínání pochopení, ostatně Richard Smekal nechal před tím, než s ní začal vážnou známost, u astrologa prověřit, zda hvězdy na obloze nemají nic proti. Seznámili se přes agenturu a budoucí paní Smekalová byla jednou z těch, které se k němu podle horoskopu hodí. Vzali se po třech měsících. Nové křestní jméno znamenalo spoustu potíží. Nové vizitky, nové smlouvy ve spořitelně, pojistky, nové doklady a živnostenský list. Nový oddací list. To všechno si musel Richard zařídit, než se z něj stal definitivně Zdeněk. Z matriky už dostal rozhodnutí o změně jména. Nyní je jeho proměna dokonalá a fakt, že se několik desítek let jmenoval úplně jinak, mu připomenou maximálně přeřeknutí kamarádů. V ětšina z nich to prý přijala v klidu. "Pokud to nepřijali a myslí si své, je to jejich problém," míní Zdeněk Smekal. Největší problém měl s rodiči, kteří pro něj jméno Richard původně vybrali. Nakonec se i oni ze Zdeňkem smířili. Přejmenování stálo tisíc korun plus poplatky na matrice, ale co to je proti tomu, že je teď Zdeněk Smekal šťastnější, než byl se starým jménem. Odpovědi na otázku: Proč? nepatří do kategorie těch racionálních. "Tuhle změnu jsem udělal proto, že jsem prostě cítil, že je to změna dobrá, a proč není důležité," říká. Sílu přesvědčení, že udělal dobře, ilustruje Zdeněk Smekal příběhy ze života. "Narazil jsem na pána, který mi říkal, že když mu bylo patnáct, spolužák mu spočítal, že mu vychází osudové číslo šest, stejné jako měl Albert Einstein. Dával jsem mu vizitku, na níž bylo ještě mé staré křestní jméno, Richard. Protože jsem se přejmenoval, přeškrtl jsem ho propiskou a napsal tam Zdeněk. A on se vůbec nedivil, říkal naopak, že se to nové jméno ke mně mnohem lépe hodí." Jeho osobnost ale podle toho, co tvrdí, nové jméno nijak významně nepoznamenalo: "Mám pořád svou vnitřní identitu a ta se nezměnila. Není to otázka jména, ale vnitřního postoje. Pochopení, jak to na tom světě vlastně chodí."