soutěž Chytrolín roku. Na této stránce MF DNES se budete dozvídat zadání úkolů, v nichž si můžete ověřit prostorovou představivost, matematické a logické schopnosti. Soutěž je rozdělena do tří kategorií (od 6 do 8 let, 9-12 let a 13-15 let). Je třeba, abyste vždy úlohy spolu se soutěžním kuponem vystřihli, vyplnili a vše poslali na adresu časopisu Bludiště IQ, P.O .BOX 619, 111 21 Praha 1. Soutěž najdete také v časopise Bludiště IQ a na internetových adresách www.alik.cz, www.baltik.cz, www.iz.cz.