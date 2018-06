Na konci října vyhodnotí pořadatelé soutěže Chytrolín roku odpovědi na první sérii soutěžních úkolů, které jste našli ve Víkendu 23. 9. a 7. 10. a 14. 10. Všechny správné odpovědi postupují do další soutěže a řešitelé za ně získali první body. O počtu bodů rozhoduje věk řešitele ve vztahu k obtížnosti splněného úkolu. Pokud se například osmileté dítě přihlásí do soutěže s úkolem třetího stupně obtížnosti, získá více bodů než stejně starý soutěžící přihlášený s nejjednodušším úkolem (soutěž má tři kategorie 26 6-8, 9-12, 13-15 let). Seznam soutěžících a jejich bodové konto budou zveřejněny v časopise Bludiště IQ, na internetových adresách www.mensa.cz, www.alik.cz, www.iz.cz a přední část pořadí budeme uvádět jednou za měsíc i na této stránce Víkendu. Dnes přinášíme zadání dalších úloh. Jejich řešení s kuponem posílejte na adresu Bludiště IQ, P. O. Box 619, 111 21 Praha 1.