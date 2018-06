Chystá Julian desku s Ready Kirken?

"Pokud teď někde vylezu s kapelou, budou mít všichni velké očekávání, proto si musím najít muzikanty, kteří budou skutečně dobří," prohlásil Julian krátce po skončení soutěže.

„Nechci říkat nic konkrétního, jsme na začátku a nic není jistého. Je to jedna východočeská skupina, ale nebudu hrát přímo s ní, je to nový projekt. Kdyby všechno vydrželo tak, jak je to nyní, hráli bychom ve složení dvě kytary, basa a bicí. Nic víc neřeknu,“ mlží Julian, který prozradit jména muzikantů či skupiny nechce ani náhodou.

Hudebníci z některých jiných pardubických skupin však tvrdí, že nové kolegy znají. „Pokud vím, tak pro něj něco dělají kluci z Ready Kirken. Zřejmě s Julianem nebudou hrát natrvalo, ale natočí s ním desku,“ tvrdí muzikant, který si nepřál být jmenován. O spolupráci s jedním z deseti finalistů SuperStar se zatím nechce vyjadřovat ani kapela Ready Kirken.

„Nechci to ani potvrdit, ani vyvrátit,“ říká kytarista Zdeněk Ceral, který v minulosti Záhorovského učil hrát na kytaru.