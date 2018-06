Chvilka vášně a pár skončil s autem balancujícím v osmnácti metrech

Pár si vyrazil asi v polovině srpna. Na parkovišti v centru města si dvojice myslela, že bude mít klid a bude se moci nerušeně věnovat milostným radovánkám.

Podle deníku The Daily Mail je horko donutilo nechat kvůli klimatizaci nastartované auto. V objetí ale muž kopl do řadicí páky a zařadil zpátečku. Auto se pak zvolna rozjelo směrem k zídce, za kterou by následoval už jen osmnáctimetrový pád.

Auto se naštěstí zastavilo na hraně budovy. Brzy navíc přispěchali na pomoc lidé, kteří zaslechli křik třiačtyřicetileté ženy.