Chvála MAŠÍBLU neboli obzvláštního

* Mohl byste na nějakém příkladu ilustrovat pojem "mašíbla" neboli obzvláštníka?



Převzal jsem ho od Karla Slavoje Amerlinga jako určité nepejorativní synonymum k psychiatrickému termínu podivín. Knížetem českých obzvláštníků byl bezesporu Jakub Hron. Tento gymnaziální profesor, vzděláním matematik, fyzik a filozof, měl věru rozsáhlý tvůrčí záběr, tvorbou nových slov počínaje. Uchoval se třeba tento záznam jeho oběda: jícha z hovadiny s řízlicemi (hovězí polévka s nudlemi), hovadina s omokem česenu (hovězí maso s česnekovou omáčkou), kokrhec výmiška (kapoun) a černec s jablkovým svinstvem (černá káva se závinem). Hronovu všestrannost asi nejlépe dokumentují názvy některých jeho vědeckých spisů: Objev a popis pravidelných nových hranatin to jsou geometrické mnohostěny, Přítaž i odpud hvězd jako dopelněk soustavy Koperníkovy. Nutno říci, že profesor Hron byl pro svoji činnost předčasně penzionován, čehož ovšem využil ke studiu medicíny a práva.



* Lze takovouto - jistě tvůrčí, zároveň však neužitečnou - činnost nějak zařadit?



Způsoby zařazení jsou nejméně čtyři. Přístup vědecké kritiky pokládá obzvláštní jednoduše za pavědu. Psychiatrický přístup pro ně užívá termín inventorní psychopatie, tedy chorobné vynálezectví. Takzvaný přístup patafyzický se neohlíží ani na vědecká hlediska, ani na psychiatrickou diagnostiku, ale bere ono obzvláštní jako zcela svébytné a hodnotné projevy osobnosti. Mně se tenhle přístup zdá nejpřijatelnější, protože obzvláštno neredukuje ani do psychiatrie jako psychopatii, tedy podivínství, ani do vědy coby pavědu. Nejnovější přístup pak vychází ze strukturální antropologie Clauda Lévi-Strausse, který v této souvislosti mluví o kutilství a srovnává je s určitými projevy myšlení přírodních národů.



* Jaké jsou psychologické kořeny obzvláštna?



Ty bychom měli hledat v dětství. V raném vývoji osobnosti je období, ve kterém ještě fantazie není oddělena od logického myšlení, které ještě není ani vybudované. Čili ve věku předškolním vzniká rezervoár fantazijního, představového světa, a pak ve školním období asi tak do dvanácti let dítě přijímá realismus a konvence. V pubertě a při dospívání pak jde o to, jestli se dítě k tomu rezervoáru vrací, nebo ho potlačí smyslem pro realitu. Pokud ano, vykrystalizuje z něho typ technický, vědecký, zkrátka racionální. Naopak takzvané umělecké typy z tohoto dětského světa čerpají i v dospělosti. U obzvláštníků převládá dětská hravost realizovaná s dospěláckou vážností. Tento kontrast bývá pro vnějšího pozorovatele zdrojem zábavy.



* Je komický v dobrém, nebo ve špatném smyslu?



Rozumím těm nesmyslům, které ten člověk provádí, a vysmívám se jim. Při pohledu humorném v sobě nacházím i určité pochopení pro ten dotyčný nesmysl. Pohled brýlemi absurdity mě zase osvobozuje od snahy tomu obzvláštnímu rozumět a respektovat je.



* Má na obzvláštno vliv společenský režim?



Obsahově ano. Například ministr Nejedlý se svými představami o ženách (oslava matriarchátu od idylického typu Babičky Boženy Němcové až k militantním typům Vlasty a Šárky v dívčí válce), ministr Kahuda s mentiony coby hmotnými částicemi psychiky, či ministr Hrbek se svou teorií gravitace a jejího "stínění". T i všichni naivně rozvíjeli některé ideologické principy marxismu a tím ho bezděky karikovali. Reformátor Diviš zase Marxe rozvíjel tak důkladně, že smrtelně vážně mluvil o řádech prvobytném (prvobytně pospolném), druhobytném, což bylo období vlády kněžny Libuše, a blahobytném čili socialistickém, zatímco otrokářství, feudalismus a kapitalismus nejsou podle něho řády, nýbrž neřády.



* Existují nějaké vnější zdroje obzvláštnosti?



Celá řada, může jimi být prakticky všechno, třeba i povinná školní docházka. Někdy se až ptám, jestli to není nějaký útok přírody na kulturu, nebo chcete-li obrana přírody proti kultuře.



* Jaký je vztah obzvláštního k fenoménu Jára da Cimrman?



Cimrman z něj vychází, ale má oproti němu podstatnou nevýhodu: je vymyšlený. Autenticita je vždy silnější než mystifikace. Například Cimrman v říši hudby je fiktivní obdobou reálného Jana Lukeše. Tento obzvláštník, původním povoláním kožní lékař, složil řadu rozsáhlých opusů. Pro ilustraci uvedu stručný obsah jeho opery Mařenčino vykoupení, což je verze pokračování Smetanovy Prodané nevěsty: Mařenka kolébá své umírající dítě Ivánka, který dostal psotník, když ho chtěl Vašek z žertu postrašit. Jeník v zoufalství vykopal Vaška z chalupy a oddal se alkoholu. Tobiáš Mícha žehrá na osud, který mu dal jednoho syna blbce a druhého opilce. Po pohřbu Ivánka si pro Vaška přijíždí sanitka, aby ho odvezla do blázince. Vašek utíká na seník, v kapse má zednické zápalky. Do marného úsilí sousedů zdolat požár přibíhají děti se zprávou, že Mícha visí na lípě. Pak se vše včetně Národního divadla ztrácí v plamenech...



* K čemu jsou nám obzvláštnosti dobré?



Mně osobně pomohly uvědomit si, že lidská fantazie je bez hranic a že omezovat její obzvláštnost znamená dusit i její takzvaně normální projevy. Ukázaly mi, že každý člověk v sobě nosí svého blba a že samotné přijetí této reality ho pomáhá dostat pod kontrolu. Rozšířily mi obzor. Existují vědecké obory, které by mě nikdy nezajímaly, kdybych si nepřečetl nějaký obzvláštní přístup k nim. Tím, že boří veškeré hranice, inspirují, a nejen mě: Hronův buňát nepřekotitelný - speciální nevysychající nepřekotitelnou nádobku na inkoust - měl na svém psacím stole Karel Čapek a používal ho jako kalamáře. A prospěly mi koneckonců i psychoterapeuticky - prostě jsem se nad nimi často a od srdce zachechtal.



* A pokud by ta terapie smíchem nezabrala, nebyl by nějaký obzvláštní recept?



Napadá mě zavejcování univerzální terapeutická metoda MUDr. Karla Slavoje Amerlinga. Pacient je celý zabalen do mokrých prostěradel a osm až dvanáct hodin ponechán polodusící se ve svém potu, výparech a výkalech. "Vyklubání" pak považuje za takovou úlevu, že zapomene na všechny neduhy. Doktor Amerling tak vyléčil řadu lidí, například muže po mozkové mrtvici či šílenou ženu. Sebe pak z nešťastné lásky.



Doc. PhDr.Vladimír Borecký, CSc., (­ 1941) vystudoval filozofii (žák Jana Patočky) a psychologii na Univerzitě Karlově (přijat však mohl být až na doporučení Pražského útvaru požární ochrany, kde dělal hasiče). Za normalizace pracoval převážně jako klinický psycholog, od roku 1991 přednáší na katedře kulturologie UK. Přes svůj výzkum imaginace, hry a komiky se seznámil s tvorbou řady českých podivínů, o kterých napsal knihu Zrcadlo obzvláštního.