Chvála dřepů a výpadů

Výpady stranou mají příznivý vliv na vnější i vnitřní stranu nohou. "Každý výpad či podřep doprovází výdech, návrat do původní pozice nádech," upozorňuje Eva Kubáňová, redaktorka časopisu Muscule and fitness. Ruce volně doplňují pohyb. Při podřepech roznožte nohy na šířku ramen a dbejte na to, aby se vám ani v nejnižší poloze podřepu nezvedaly paty ze země. Efekt na hýždě, stehna i lýtka je potom mnohem větší. Výchozí polohou všech výpadů je stoj spatný. Zatáhněte břicho, zpevněte hýždě. Pro lepší účinek můžete zchopit do rukou činky. Výpady vpřed tvarují a zeštíhlují zejména zadní stranu stehen a hýždě.

Nejlepší způsob, jak dosáhnout hezky tvarovaných nohou, je - používat je. Ideální je samozřejmě chůze, běh a stoupání do schodů. Rozumí se samo sebou, že nestačí doběhnout od televize do kuchyně pro oříšky anebo absolvovat jednou schody do sklepa pro pivo. Pokud je ovšem venku boží dopuštění a vy nechcete své kilometry "polykat" chozením kolem zdí pokoje jako lvi v kleci, můžete zkusit výpady či dřepy.