Chuťovka! VyVolení chroupali brouky

Bon Apetit! Podává se lahůdka

Takové ranní menu by čekal málokdo. Po údernické rozcvičce, kterou vede Monika za zvuků dunící písně Kupředu levá, čekala na VyVolené skutečná "lahůdka". Dostali smažené kobylky. Ke slavnostní tabuli museli zasednout všichni a začaly hody.

Katka vyzvedla ve zpovědnici talíř a donesla ho do jídelny: "Znamenitý! Řeknu vám, teď si to vychutnáme... Pusťte se do toho, protože hlad je náš úhlavní nepřítel!" Emil a Vlado začali mít žaludeční problémy.

Herečka Vladko nasadil: "Já to do huby nedám! To je hnuuus!" Uchechtaný Jindra se šel ale hned dělit: "Vypočítejte červíky na hlavu." Dobrůtku začal zkoumat Michal: "Jeee, hele to má voči, hlavu, ruce. Nemůžu jíst něco, co má oči." To už Emil nevydržel a běžel objímat mísu. A když TO náš bodrý Jindra šoupl do pusy a zachroupal, nabral směr WC jako tryskáč také Vladko.

"Chutná to jako vegeta nebo nové koření." zhodnotil Jindříšek. Nakonec se odvážili společně i Michal s Katkou. Monika dlouho váhala, ale v nestřeženém okamžiku udělal zob a křup a na talíři bylo o kobylku méně. Tak my si dáme raději pečivo s kávou nebo čajem, co říkáte?

A už zase hraje flašinet

Emil je tvrdej chlap. Ale už poněkolikáté předvedl svou etudu na motivy slabosti. "Nemůžu najít v sobě tu sílu." stěžoval si ve zpovědnici. Na zahradě zavzpomínal na časy agitace: "Vy jste zdatní a půjdete do toho s plným nasazením. Proč? Protože práce co? Mirku! Práce šlechtí!" Svou obavu z Duelu prozradil Jindrovi: "Jestli v sobotu s Michalem nevyhraju, tak to fakt nepochopím." Průběžné výsledky jsou 42025 : 19304, tak se necháme překvapit. A to ještě Emile nevíš, že se ti chystají nasadit manželský chomout.

Demonstrace bez legrace

Katčinu neznalost snad doplnila rekonstrukce listopadových událostí. Monika, Vladko a Katka vytvořili protestující průvod a táhli na fízlácký kordon Emila a Jindry. Ten ho předtím trochu rozvracel zevnitř - polehával na sedačce a točil si pendrekem jako podnikatelka z E55. Vlado si demonstraci užíval: "Pryč s komunisty! Nechceme vládu jedné strany!" Když začali zpívat hymnu, tak "střevo" zapomněl slova: ".... voda šumí po skalinách..." Pak se strhla bitka, Vladko řval jako pavián, když ho tahali po zemi. Kačenka se vrhla Jindrovi na hlavu a bránila Moniku zuby nehty. Demokracie zvítězila a všichni (ne)zpívali Bratříčku, zavírej vrátka.

Sex nebude... tak se podrbem

Vladko už asi strádá a začal lákat Moniku: "Chceš jít ke mně na postel?" Monice se moc nechtělo, ale Vladko loudil dál: "Bys mi poškrábala zádíčka." A hned šel zvát i Michala. Ten se přidal rád. Logistik Vladko určil za místo činu Moničin pelíšek a také to, že jeho bude drbat Monika a jí zas Michal. Aby to nebylo Jindrovi líto, tak ho na škrábandu pozval také: "Sex tady nikdy nebude, tak tu musíme něco udělat." Jindra byl pod jeho prsty doslova v extázi, i když přiznal, že "to lechtá".

Řádili pořádně, protože to bylo slyšet až do kuchyně, kde Emil uklidňoval Kačenku zničenou z toho, že jí diváci určitě nemají rádi, protože je nudná. Michala drbání pořádně nažhavilo a když zůstal s Mončou na posteli sám, pořádně s ní laškoval. Nevím, nevím, ale už se spolu tento týden potají cucali v koupelně! To by se mělo hlásit!!!