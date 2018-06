Chuť na sex povzbudí příroda i bez chemie

Yohimbin je klasické afrodiziakum přírodního původu. Má svůj původ v kůře stromu Corynanthe yohimbé, který poprvé popsali němečtí badatelé v 19. století. Původní obyvatelé Afriky jej však už dlouho předtím využívali při svatebních obřadech a rituálech, které končívaly sexem. V minulém století se stromy pěstovaly na plantážích a z jejich kůry se vyrábělo "dragée d'amour". Synteticky se tento čistý alkaloid podařilo připravit teprve v 50. letech, ale ještě dlouho poté byl přírodní yohimbin hlavním zdrojem pro výrobu léku, který povzbuzoval sexuální aktivitu. Nikdo ovšem netušil, proč vlastně takový účinek má. Teprve až s rozvojem psychofarmakologie v posledních desetiletích farmakologové odhalili jeho psychotropní i mírně psychedelické účinky. Někteří jej přirovnávali k počátečnímu účinku LSD.Yohimbin je schopen v mozkových buňkách zablokovat určité receptory, což způsobí, že se v mozkové tkáni začne hromadit hormon noradrenalin zvyšující citlivost nervových zakončení. To zvýší schopnost vnímat sexuální podněty. Yohimbin zároveň ovlivňuje metabolismus serotoninu - hormonu zlepšujícího náladu a celkovou "jiskru" neboli - jak říkají Američané - "drive". To vše následně zlepší erekci. Yohimbin sice napomáhá prokrvení genitálu a rozšiřuje tak cévy, současně však způsobí pokles tlaku krve. U neprůchodných cév je proto jeho vliv na erekci většinou malý stejně jako u hormonální nedostatečnosti, která negativně ovlivňuje zpracovávání sexuálních podnětů v mozku. Méně známá je skutečnost, že jej lze použít jak u mužů, tak u žen. Jako každá látka má i yohimbin své zápory. Člověk se po jeho užití může výrazně potit či mít návaly horka, může se mu točit hlava. Vedlejší nežádoucí účinky jsou ovšem velmi individuální. Nakolik se projeví, a zda vůbec, záleží především na tom, v jakém stavu má kdo vegetativní nervový systém. Yohimbin se vyskytuje i v jiných rostlinách, například v kůře jihoamerického stromu štítosemence (Aspidosperma quebracho), jehož extrakt je součástí léku dostupného i u nás a vcelku správně označovaného jako "sexuální tonikum".Pro látky, které jsou schopny ve většině lidí onu zmíněnou jiskru vykřesat, není však třeba chodit ani přes hranice, ani do lékárny. Skořice, muškát, zázvor, hřebíček, pepř, vanilka, bazalka, kardamon, libeček, koriandr, šafrán, anýz - to jsou koření, jimž se říká aromata. A právě aromatické byliny a jejich součásti povzbuzují smyslové vnímání již svojí vůní, některé z nich pak po požití povzbuzují celkovou sexuální aktivitu. To je také důvod, proč v dobách prudérní výchovy v minulém století byla zapovídána koření zejména dospívající mládeži, neboť "příliš brzy probouzí pohlavní pudy a dává tak popud k onanii a pohlavním výstřednostem, podporuje egoismus a oslabuje sebeovládání", jak konstatovala Enzyklopedie der gesamten Volskmedizin vydaná roku 1843. Skořice, muškát, zázvor, hřebíček a pepř sloužily kdysi k afrodiziakálním účelům zejména v Orientě. Anýz se používal pro povzbuzení ženské sexuální aktivity, ve formě mastí se však také mazal na penis, aby se zlepšila erekce. Anýz i koriandr obsahují příjemně vonící éterické oleje, které tvoří součást většiny koření a jež mohou měnit vnímání pohlavního aktu. K jejich hlavním složkám patří safrol, eugenol a asaron - všechny pak mohou mít silné omamné účinky. V lidském těle se část těchto látek přeměňuje na amfetamin a jemu podobné látky, psychofarmaka. Některá koření, namátkou petržel kadeřavá, přitom ještě obsahují alkaloidy, jež působí dráždivě na pohlavní a močové orgány. Zvláštní místo patří muškátovému ořechu. Muškátovým olejem se ve středověku nejen potíral penis před koitem, ale byl používán i jako tonikum, to když se přidával do vína. Jeho přeměnou se totiž vytváří látka chemicky velmi blízká droze nazývané "extáze", která mění smyslové vnímání.Velmi příjemným způsobem, jak zlepšit své sexuální vnímání, je vanilková tinktura. Lze si ji poměrně snadno vyrobit doma. 40 gramů vanilkových lusků se rozmělní v hmoždíři a zalije se půllitrem sedmdesátiprocentního čirého alkoholu. Nápoj se nechá devět dnů odstát a pak se přefiltruje a osladí hnědým (karamelovým) cukrem. Jako lék se užívá 10 až 20 kapek dvakrát až třikrát denně s čajem nebo kakaem. Použijete-li jako alkohol kvalitní čistou vodku, můžete nápoj pít z malých skleniček - náprstků. Nejlepší je, užijí-li ho oba partneři, a to po společné rozmarýnové koupeli.