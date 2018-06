Chum skončí ve zprávách Primy, měl prý přehnané nároky

"Můžu potvrdit, že s panem Chumem skutečně jednáme o jeho dalším působení na Primě. Moderátoři zpráv zde mají stejné podmínky a není možné je svévolně měnit," řekla iDNES.cz Jana Kocová, která tak nepřímo potvrzuje, že si Chum diktoval podmínky, na které televize není zřejmě ochotná přistoupit. Požadavkem bylo navýšení honoráře.

Vedle kolegyně Terezie Kašparovské by se Jiří Chum měl objevovat do poloviny září, poté by ho měl nahradit současný politický reportér Tomáš Drahoňovský. Tyto informace iDNES.cz ale mluvčí Kocová zatím nepotvrdila.

Šéfredaktorka zpravodajství Jitka Obzinová je v současné době na dovolené, celou záležitostí se tak bude zabývat po svém návratu.

Redakce iDNES.cz se snažila kontaktovat i Jiřího Chuma, jeho mobil je ale nedostupný.

Světlana Zárubová a Roman Fojta v novém studiu TV Prima

Duo Chum - Kašparovská se na obrazovce střídá s dvojicí Roman Fojta a Světlana Zárubová. V jejich případě by se žádné změny konat neměly.

Televize Prima dala zprávám novou tvář 12. července, kdy spustila tzv. informační hodinu. Divákovi tak vůbec poprvé ve své historii nabídla ucelený blok téměř hodinového zpravodajství, které po hlavních a krimi zprávách pokračuje sportem, informacemi o počasí a nově i VIP zprávami, v jejichž moderování se střídají Ivana Gottová a Martina Gavriely.

Ivana Gottová Martina Gavriely

Diváci hodnotí změny zatím kladně, dokazuje to zvyšující se sledovanost.