Chudý chlapec, nebo hvězda pop-artu?

Proslulá plechovka Campbell nebo portrét Marilyn Monroe, výtvory vynikajícího malíře, amerického mága popartu Andyho Warhola, se brzy stanou předměty masové spotřeby. Budou moci zdobit talíře, tapety či oblečení. Nadace Warhol totiž podepsala smlouvu umožňující, aby se malířova tvorba dostala v reprodukcích na předměty denní spotřeby.Není zpráva tou nejlepší reklamou pro pražskou výstavu čtyřiadvaceti Warholových originálů, artefaktů a soukromých fotografií Andyho a jeho přátel? V galerii Bayer & Bayer se koná jako připomenutí, že před deseti lety ve slovenských Medzilaborcích, odkud pocházeli Warholovi rodiče, bylo otevřeno Muzeum moderního umění Andyho Warhola. Výstava neodhaluje žádná tajemství, ale ukáže kus Warholova díla, třeba i jeho autoportréty a jeden z jeho nejslavnějších sítotisků, Campbellovu polévku. A jeho milovníky navnadí. Příští rok z jeho rodného Pittsburghu odstartuje velká putovní výstava mistrových děl. Ajednou ze zastávek bude i Veletržní palác v Praze. Kdo vlastně byl Andy Warhol, jeden z nejvýraznějších amerických umělců 20. století? Pocházel z rodiny prostých sedláků, kteří se v první čtvrtině 20. století vystěhovali do Ameriky z malé rusínské vesnice Miková. Jako dítě trávil celé dny se svou matkou Julií, duchem dlící stále v rodné zemi a hluboce věřící v Boha. Warhol vystudoval umění v Pittsburghu a pak, s pár dolary v kapse, odešel do New Yorku za svým snem, stát se slavným a bohatým. Zpočátku žil velice chudobně. Kreslil pro různé časopisy a po nocích dělal studie na různá témata. "Zřejmě, když chci být úspěšným a známým, musím malovat to, co má úspěch a co je známé," tvrdil ještě předtím, než se na newyorské výtvarné scéně zrodil pop-art. Andy se okamžitě přidává k vyznavačům nového uměleckého směru. Tehdy se také dostává do prostředí slavných. Pak ho inspiruje zpráva z novin o smrti herečky Marilyn Monroe. Okamžitě vytváří sérii jejích portrétů. Sklízí první úspěch. Z neznámého reklamního výtvarníka se rodí známý umělec. Cesta ke slávě se otevírá. Warhol vystavuje, o jeho díla se perou přední světové galerie moderního umění. Azároveň se stává neodmyslitelnou "siluetou" na bouřlivých večírcích smetánky. Po nich se doma uzavírá do ticha světa na hony vzdáleného životu hvězdy. Obklopen starožitným nábytkem, obrazy starých mistrů, ale i nejrůznějšími kýčovitými výrobky. Spí sám ve staré manželské posteli, s televizními přijímači kolem. Které prostředí je pro něj to opravdové? Kým ve skutečnosti byl? Tyto otázky si věčně klade i Michal Bycko, kurátor Muzea moderního umění Andyho Warhola. "Zůstal chudým chlapcem, nebo se stal skutečnou hvězdou pop-artu? Zdá se, že dnes o Warholovi můžeme vědět všechno, ale také nic..."