Chuck Norris zažaloval farmaceutickou společnost kvůli otravě manželky

Událost se odehrála v roce 2013, kdy Gena Norrisová šla na vyšetření magnetickou rezonancí. Nyní tvrdí, že kvůli kontrastní látce trpěla nervovými bolestmi a měla problémy s ledvinami. Šlo podle ní o otravu gadoliniem, který obsahuje kontrastní látka.

„Pár hodin po prvním vpichu jsem měla pocit, jako by mé tělo bylo v ohni, jako by v něm kolovala kyselina. Pálení bylo nejdřív izolované, potom se začalo šířit. Pak jsem prostě ležela v posteli na kapačkách pět měsíců a měla celodenní ošetřovatelskou péči. Chuck spal vedle mě na gauči a byl pořád u mě. Modlila jsem se, abych přežila a mohla vychovávat své děti,“ řekla pro Daily Mail Gena Norrisová, která má s hercem šestnáctiletá dvojčata Dakotu a Danilee.

Chuck Norris se podle svých slov vzdal všeho, aby se mohl staral o manželku.

„Skončil jsem s filmovou kariérou, abych se soustředil na Genu, celý můj život se teď točí jen kolem toho, abych ji udržel naživu,“ prohlásila hvězda seriálu Walker, Texas Ranger v minulosti pro magazín Good Health.

Manželé následně vynaložili na léčbu v přepočtu 44 milionů korun. Gena Norrisová, která podstupuje ještě terapii kmenovými buňkami, se s Chuckem Norrisem rozhodla zažalovat farmaceutickou společnost.

„Je to k vzteku i k pláči. Je to kruté, ošklivé tajemství, o němž se nemluvilo, něco, co jsme se Chuck a já rozhodli změnit,“ dodala s tím, že věří, že za všechny její potíže může právě kontrastní látka s gadoliniem.