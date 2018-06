Chtít dítě i práci najednou je sobecké, říká Heiglová z Chirurgů

Třiatřicetiletá herečka Katherine Heiglová má jasno v tom, že by měla problém odpustit nevěru. Kdyby ji ale manžel Josh...

Nejlépe placené hvězdy: Banksová, Heiglová z Chirurgů i Zoufalky

Největší a nejbohatší televizní trh, tedy ten americký, ovládla co do příjmů modelka Tyra Banksová. Do žebříčku se...