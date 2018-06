Chtělo se mi brečet, říká Buzková

V soukromí vás podle vašeho názoru nemá nikdo co fotit?

Ne. Když přijdu domů a zavřu za sebou dveře, mám právo na svatý pokoj. Doma mě podle mého smí fotit jedině ten, koho si tam sama pozvu.

Chápu vás. Zdá se však, že na něco takového se člověk ve vašem postavení nemůže spolehnout. Navíc, vaše fotky v Chorvatsku byly pořízeny na veřejné pláži.

Tu dovolenou jsem považovala za naprosto soukromou záležitost. Myslela jsem si, že jsem dostatečně daleko od svého pracoviště.

Předpokládám, že slunit se bez horního dílu plavek vás nenapadlo až letos.

Ne. To je pro mě naprosto normální věc.

Jak se vám měnily emoce poté, co jste se dozvěděla, jaké fotky vyšly v deníku Super?

Nejdřív se mi chtělo brečet, ale pak jsem dostala hrozný vztek. Myslím, že kdyby mi v tu chvíli přišel do ruky dotyčný, jenž ty snímky pořizoval, utržil by pár boulí.

