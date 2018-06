Chtěla bych větší zadek, prohlásila Mila Kunisová

"Moje tělo je jiné. Když jsem zhubla na 43 kilo, byla jsem kost a kůže. Když jsem opět přibrala, vrátilo se mi to do jiných částí těla. Byla bych ráda, kdyby se mi zvětšil zadek. Všechno, co jsem zhubla z prsou, ale šlo do mých boků a břicha," řekla magazínu Harper´s Bazaar herečka, která kdysi přiznala, že na ukazování zadku ve filmu má dvojnici (více čtěte zde).

Herečka by prý zvažovala, jestli by znovu podstoupila podobnou drastickou dietu, při níž mohla jíst jen pět jídel denně o celkové energetické hodnotě 1 200 kilokalorií. Přesto to ale prý stálo za to.

"Nebudu říkat, že bych se na to těšila, ale kdyby přišla taková nabídka, tak bych to vzala," tvrdí herečka.

Kunisová přiznala, že není velkým zastáncem plastických operací. Nevyloučila ale, že v budoucnu nějaký zkrášlovací zákrok absolvuje.

"Nenechám do sebe píchat jehly, dokud to nebude ze zdravotních důvodů. Ale zeptejte se mě za deset let. Momentálně jsem spokojená, ale možná si někdy budu chtít nechat něco udělat. Nevím," dodala kráska, která je novou tváří značky Dior (více zde).