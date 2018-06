Chtěla bych do pohádky, sní Parkerová

Sarah o úmyslu zahrát si v pohádce informovala pouhých čtrnáct dnů poté, co přivedla 28. října na svět svého prvorozeného syna Jamese Wilkeho Brodericka.



"Děti ani nenapadne, že princezna, která se objevuje v jejich oblíbené pohádce, hrála ženu, jež se svými kamarádkami nemluvila prakticky o ničem jiném než o sexu. Vím sice, že někteří rodiče jsou benevolentní a dovolí svým potomkům sledovat televizi dlouho do noci, ale myslím si, že děti, které sledují pohádky, by se na Sex ve městě rozhodně dívat neměly. Takže by mě vlastně ani neměly mít možnost z obrazovky znát," soudí herečka.



"Mateřství ji naprosto změnilo. Dělá věci, kterých by si předtím nikdy ani nevšimla. Byla pro ni hrůza listovat pohádkovými knížkami nebo přemýšlet nad tím, jaké postavičky by se nejlépe hodily na zeď dětského pokoje. Teď se nad vším podobným usmívá blahem a snaží se Jamese rozmazlovat, jak to jen jde," usmívá se pyšný otec a partner Parkerové Matthew Broderick (40), známý například z filmu Godzilla.

Sarah Jessica Parkerová