Chtěla bych být kočkovším

Nemocné děti z onkologie v Praze-Motole a jejich přátelé o tom, jakým zvířetem by chtěli býtSVĚT PODLE NEMOCNÝCH DĚTÍ A JEJICH PŘÁTELV jaké zvíře byste se chtěli proměnit? A proč? (Dobře si rozmyslete odpověď.) V aše představa toho může hodně prozradit - o vašich touhách a snech, ale i problémech a obavách. Psychoterapeutická technika "ve zvířecí kůži" je také způsobem, jak pomoci vážně nemocným dětem při hledání cesty k uzdravení. Na klinice dětské onkologie v pražském Motole ji už několik let používá terapeutka Líba Medřická: "Víc než o výsledný obrázek jde o to, co do něj člověk vloží, co si díky němu může uvědomit. Je to také možnost, jak se uvolnit a otevřít bez pocitu ohrožení." Děkujeme vám za snahu povzbudit nemocné děti při jejich hledání. Dostali jsme spoustu zajímavých, ale hlavně promyšlených obrázků a úvah. Je nám líto, že všechny povedené práce nemůžeme zveřejnit. Moc nás proto těší dopisy podobné tomu od Jitky Janků, učitelky výtvarné výchovy na ZUŠ v Nymburce: "Děkujeme za inspiraci, děti se při tvorbě dobře bavily." Mnohem víc vašich prací na téma "Ve zvířecí kůži" můžete nalézt na stránkách Živé knížky (www.lifebook.cz)(9) Moje zvířátko se jmenuje Pepa.