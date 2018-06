Chtěla by moderovat SuperStar

Trochu jí do něj dopomohl její "snídaňový" kolega Jakub Kuba, jenž už má konkurz určený mužům za sebou. I když si oba kolegové řekli, že to zkusí každý sám za sebe, ve skrytu duše doufají, že by se mohli sejít jako dvojice i v SuperStar.

"Moderujeme spolu hrozně rádi a myslím, že jsme sehraní. Kdyby nám osud přál a oběma nám to vyšlo, bylo by to fajn. Být u něčeho podobného by mě moc lákalo. Byla by to velká výzva. Svoje šance však chápu spíš jako teoretické, protože zájem bude určitě velký. Na druhou stranu si říkám, proč to nezkusit?"

Pokud to nevyjde, zoufat si nebude. Petra Kruntorádová má plno dalších smělých plánů. "Bavilo by mě třeba dělat pořad pro ženy, ale nejen o banálních věcech, jak připravit z brambor ten nejlepší recept nebo jak si udělat pleťovou masku, ale i o tom, jak si zvýšit sebevědomí. Ráda bych ženám ukázala, že můžou pracovat a něco dokazovat a přitom se dobře starat o děti. Je to ale zatím opravdu jen nápad," říká.

Sama má dva syny, tříletého Jana a půlročního Václava, a je ráda, že stíhá dělat odpovědně to, co má. "Klukům se snažím věnovat, chodím s oběma na plavání, a i když Honzík navštěvuje školku, když ho odpoledne vyzvednu, jdeme na procházku, do kina, do cirkusu." Vedle pravidelného moderování čtvrteční Snídaně s Novou vydává měsíčník pro radnici v Havlíčkově Brodě, odkud pochází. "Nejsem prototyp domácí puťky. Chce se mi hodně pracovat. Jsem docela ambiciózní, i když na to možná nevypadám."

S prací na novinách i s péčí o děti se dělí se svým partnerem, obchodním manažerem Danem Bartákem, jenž je její druhou životní láskou. Poznali se téměř před třemi lety na svatbě Moniky Valentové a Martina Veselovského. "Monika je moje nejlepší kamarádka, Martin zase Danův. Bylo paradoxní, že se tam tehdy mluvilo o tom, jak je prima se vzít a že svatba není žádná formalita. Já si však svoje manželství definitivně zničila, protože jsme se tam s mým současným partnerem našli," vzpomíná.

Rodinné vztahy však fungují dobře. "Honzík Danovi říká tatínku a ví, že má ještě jednoho biologického tatínka, se kterým se občas vídá a má ho rád. Nemáme sice takové vztahy, že bychom se pravidelně navštěvovali a kamarádili, bývalý manžel navíc bydlí v Českém Krumlově, ale není žádný problém si Honzíka předat. Všichni jsme natolik rozumní, že si neděláme naschvály. Odnášelo by je totiž jen dítě."

O druhé svatbě Petra nepřemýšlí. Díky neplánovanému příchodu syna Václava na svět to prý nestihli a teď už taky není čas. "Možná jednou, až nebudeme mít co dělat a budeme se nudit, což zní prozatím velmi nepravděpodobně," směje se. Příjmení, které se jí povedlo krátce za sebou změnit dvakrát, už potřetí měnit nehodlá. Zůstane u dívčího. "Po těch zkušenostech, co mám s výměnou všech dokladů a s vysvětlováním, že jsem to sice já, i když to už nejsem já, to znovu podstoupit nechci. Jméno si nechám po tatínkovi, ten už zůstane nadosmrti stejný. I když tedy doufám, že mi nadosmrti zůstane i můj současný partner," říká.

Hlavu zamotá úřadům možná ještě tím, že adoptuje holčičku, která obohatí už takhle na příjmení pestrou rodinu o nějaké další. "Tenhle nápad padl trochu z legrace, protože je to hudba budoucnosti. Holčičku jsme si ale přáli a jistější než riskovat do třetice kluka by byla adopce. Takže kdo ví, třeba na ni jednou opravdu dojde."