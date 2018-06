Chtěl jsem všem zavřít huby, říká o své svatbě Josef Vojtek

Tajný obřad proběhl 2. ledna na pražském Vyšehradě. Kdyby ve stejný den a na stejném místě neprobíhalo poslední rozloučení s Milenou Dvorskou, o Vojtkově svatbě by se veřejnost dozvěděla zřejmě o něco později.

Známý rocker se obdobně pokusil utajit i fakt, že po rozchodu a plánovaném rozvodu s Libuší Vojtkovou je jeho novou známostí právě kolegyně z divadla, ale nepovedlo se.

"Šel jsem do divadla, tenkrát před dvěma lety jsem řekl: Je to takhle a takhle, jenom vás prosím o jednu věc. Neříkejte to novinářům, protože je to choulostivé téma. Je tady Jovanka, ale není příčinou rozvodu, do toho vám nic není. Za patnáct minut to bylo na internetu, takže z divadla někdo běžel a hned to práskl. Jsem říkal: Děkuju, jste opravdu kolegové," dodal Vojtek.

Své současné třetí manželství považuje za pohodové, i když přiznává, že občas proběhne doma prudká hádka způsobená povahou i předky. "Ano, občas se na sebe podíváme divně, ale není to o tom, že bychom se škrtili. Tím, že ona je po tátovi Makedonka a já mám předky z Maďarska, tak to tam občas vyletí," směje rocker.

Pro čtyřiačtyřicetiletého Vojtka je Skrčeská třetí ženou. Se svými partnerkami a manželkami má celkem tři děti: Josefa z prvního manželství, dceru Valentýnku ze vztahu se Sabinou Laurinovou a syna Matyáše, který je plod lásky s Libuší Vojtkovou.