Chrochtající redaktoři předvádějí prasečí chřipku, Nova se k nim nehlásí

"Předesílám, že situaci nijak nezlehčujeme. Nicméně od rána je na chodbách zpravodajství tu a tam slyšet chrochtání. Jde o takové odreagování od nepříjemné reality. Tak nás snad v diskusi neusmažíte, že máme IQ šumící trávy," píše Dlabaja na blogu.

Na video upozornil jako první deník Blesk. Dlabaja kvůli tomu nahrávku na chvíli stáhl ze stránek, aby ji vzápětí opět vrátil na web. "Předpokládám ale, že se dočtu, jak si redaktoři TV Nova dělají legraci z chřipky," nemýlil se redaktor.

"Použiji modifikovaná slova mistra bonmotů Miloše Zemana: Neděláme si ze smrtící chřipky srandu, neděláme a pro obzvláště tupé novináře: neděláme. Děláme si legraci jen sami ze sebe," dodává Dlabaja.

Kamenem úrazu ale může být fakt, že video visí na blogu Televizních novin.

"Tohle může snížit kredit média, ale jen na krátkou dobu a minimálně. Horší by bylo, kdyby si utahovali z prezidenta, ale v tomhle případě nejde o nic dramatického. Je hloupé, že to uniklo ven. Spíš to vypovídá o inteligenci autora, než o čemkoliv jiném," řekl iDNES.cz mediální expert Daniel Köppl.

Snížil se kvůli nahrávce kredit redaktorů Televizních novin?