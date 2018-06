Aguilera hrdě předvedla oblé křivky v těsných fialových šatech

Jednatřicetiletá zpěvačka se blesku fotoaparátů nemohla nabažit a předváděla se ze všech stran. Fialové šaty doplnila fialovo-růžovým melírem i líčením. K tomu si vzala stříbrné boty s obřími podpatky.

U zahraničních módních policistů tím ale moc body nezískala. Její vzhled na nominačním večeru označují jako módní katastrofu a kritizují i umělé opálení, které je na nohou daleko silnější než na jiných částech těla.

Sama Aguilera je ale se sebou prý spokojená a jako jedna z mála celebrit se nesnaží zhubnout. Chce zbořit mýtus, že úspěch zpěvačky závisí na tom, jakou má postavu.

Zahraniční módní policie označila zpěvaččin styl za módní katastrofu. Christina Aguilera na přebalu alba Lotus vypadá štíhlá jako před lety.

Stále se jí to ale příliš nedaří. Na propagačních plakátech její postavu retušují nebo zakrývají. To udělali na plakátu k pořadu Voice, ale i na přebalu jejího alba Lotus. Zpěvačka je na něm úplně nahá, nic z její postavy ale není vidět a obličej má očividně vyretušovaný, aby se co nejvíc přiblížila svému vzhledu před tím, než rezignovala na hubnutí.