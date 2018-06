Plastiky mi připadají děsné, říká Christy Turlingtonová

V modelingu se pohybuje už více než 30 let a se stárnutím nemá žádný problém. Nikdy prý ani necítila tlak, aby změnila svůj vzhled pomocí plastik.

„Tyto věci jako kolagen, tukové buňky a bláznivé věci, které lidi dělají, a já si je ani neumím představit, po celá léta ani neexistovaly. Navíc nemám na to čas. Za druhé si nemyslím, že to vypadá dobře,“ řekla topmodelka magazínu Town & Country.

„Možná bych si myslela něco jiného, kdybych byla přesvědčená, že to vypadá dobře, nebolí to a nevysílá to mladým lidem špatné zprávy. Ale nikdy jsem neviděla někoho, u něhož bych si řekla: ‚To byl dobrý nápad.‘ Vypadá to podle mě děsně.“

Se stárnutím se člověk podle topmodelky musí prostě smířit.

„Neměla jsem z toho strach v 16 letech, nemám ho ani teď, když mi je 47. Tak to prostě v životě je. Je dobře, že moji blízcí vědí, že stárnutí beru v pohodě, nejsem neurotická a nebojím se toho. Pro moje děti budu maminka, která si moc neholí nohy a nebarví si vlasy. Vaše nejlepší já nemá nic společného s tím, jak vypadáte,“ dodala.

Turlingtonovou agenti objevili pro modeling, když jí bylo 13 let. Největší slávu zažila v 80. a 90. letech v éře světových topmodelek jako Cindy Crawfordová, Claudia Schifferová nebo Naomi Campbellová. Stále je v modelingu aktivní a věnuje se i charitě. Snaží se získat finanční prostředky pro podpůrné programy na zlepšení kvality zdraví a péče o těhotné ženy na Haiti, v Ugandě či Indonésii.