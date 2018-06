Focení si moc neužívám, říká topmodelka Christy Turlingtonová

"V životě a kariéře jsem dospěla do bodu, kdy je čas to nejcennější, takže se počítá každá minuta a nemohu ztrácet čas. Na plný úvazek pracuji v nadaci a jsem matka, takže tomu podřizuji vše. Baví mě dělat modeling občas, možná více, než když to bylo každý den," řekla Turlingtonová pro magazín Vs.

Topmodelka se prý o módu skoro vůbec nezajímá. Fotí pro přátele a známé a díky nim ví, co se v módním byznysu děje. Jinak ji to nezajímá.

"Užívala jsem si to kdysi. Hlavně cestování, kdy jsem jezdila po celém světě. Najednou jsem ale nevěděla, co dál a kým bych mohla být," prohlásila dvojnásobná matka.

"Konečně jsem dospěla do stadia, kdy se můžu ohlédnout a nechci se schovávat. Nemám čeho litovat. Byla to zábava a období, které udělalo hodně lidí šťastnými na dlouhá léta," dodala.

Turlingtonovou agenti objevili pro modeling, když jí bylo 13 let. Největší slávu zažila v 80. a 90. letech v éře světových topmodelek jako Cindy Crawfordová, Claudia Schifferová nebo Naomi Campbellová.