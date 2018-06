Christová měla z Krause strach

„Neznám Jana Krause osobně, jen z médií a jeho předešlých talkshow, které byly vždycky ostré, a tak jsem měla pochopitelně strach. Snažila jsem se ho zakrýt růžovou, ta mi pomáhá. Nakonec z toho mám fantastický pocit a velmi ráda bych si to někdy zopakovala. Bavilo mě, že jsem mohla být sama sebou, vtipkovat i mít nějakou tu narážku,“ říká Christová.

Krausovými otázkami na tělo se zaskočit nenechala. „Ptal se mě třeba na plastiky. Odpověděla jsem, že na čtyřiatřicetiletou ženu by bylo velmi brzo nějaké mít. Nebo chtěl vědět, jestli bych na něm něco změnila. Upřímně jsem řekla, že se to nedá. Už pouhým vyhlazením vrásek by ztratil charizma. A dělat z něj třeba Banderase? To už by pak nebyl Kraus. I takhle je to podle mne velmi šarmantní a právě tím svým zjevem přitažlivý muž. Já myslím, že chlap musí být hlavně hodný a vtipný. A to on snad splňuje.“