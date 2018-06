Christopher Ciccone představil v Praze život sestry Madonny

Ciccone vzpomíná ve své knize především na začátky Madonniny kariéry, kterých se osobně účastnil jako její tanečník a později i asistent, jenž se staral nejen o její diář, ale i o veškerý komfort a servis. "Toto období bylo pro mě velmi přínosné a intenzivní. Beru ho jako největší životní zkušenost," uvedl v pražském hotelu Hilton.

Kniha Život s Madonnou, jež vyšla již v šestnácti zemích, se na začátku setkala s velkou kritikou ze strany samotné Madonny, která si nepřála, aby něco takového vůbec vyšlo. Tři týdny před uvedením titulu na trh musel Ciccone čelit i výhrůžkám a nadávkám jejích fanoušků. Názor změnili až poté, co kniha vyšla, neboť Madonně nijak neubližuje, a naopak ji popisuje z lidské stránky.



Silvio "Tony" Ciccone, otec Madonny, souhlasil s vydáním knihy o své dceři.

O emotivní chvilky ale není v knize nouze. Ciccone se vášnivě rozepsal o manželovi své sestry. Právě Guy Ricthie stál za rozpadem sourozeneckého dua, které do té chvíle fungovalo zcela bez problémů.



Ritchie údajně nemohl strávit fakt, že je Christopher homosexuál. Jeho orientace mu vadila natolik, že nešetřil ani peprnými nadávkami.

Christopher Ciccone v pražském hotelu Hilton nastínil i to, jakým životem by jeho vzpomínková kniha mohla v nejbližších měsících projít. "Uvažuji, že Život s Madonnou zfilmujeme, a chtěli bychom ho dostat i na Broadway. A kdo by si zahrál hlavní roli? Třeba Britney Spears," dodal se smíchem všestranný umělec.