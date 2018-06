Christině se velké výstřihy nevyplácí: ukázala zdeformovaná ňadra

Zpěvačka si po narození svého prvního syna Maxe velké výstřihy přímo užívá. Ňadra s oblibou souká i do podprsenek push-up, které jí ale poprsí deformují.

Své první televizní interview po porodu dala americké televizní moderátorce Ellen DeGeneresové. Do studia přišla v šatech, které její křivky pořádně zdůrazňovaly a DeGeneresová si neodpustila a rýpla si. "Mám jednu otázku... kojíte?" Zeptala se s potměšilým úsměvem a zahleděla se Christině do dekoltu. "Myslím, že je to zjevné," zčervenala při odpovědi sedmadvacetiletá platinová blondýnka. "To bude ale hodně zdravý chlapec," uzavřela moderátorka vtipkování.

Říká se, že Aguilera dostala za fotografie syna Maxe od časopisu People milion dolarů. - více zde Číslo, jehož titulní stránce vévodila, se ale údajně vůbec neprodávalo dobře. Christinu to prý natolik rozčílilo, že vyhodila jednoho manažera a asistentku.