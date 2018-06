Ricci se fotí v ledničce, pračce nebo dřezu. Lidé ji napodobují

Třiatřicetiletá herečka Christina Ricci je na Twitteru velmi činná. Uveřejňuje soukromé fotky od miminka po dospělost a na sociální síť umístila i snímek svých svatebních šatů, které by jinak fanoušci nemohli vidět, protože na svatbu neměli novináři přístup.

Teď si vymyslela legrácku, kterou spustila lavinu. Nejdřív se vyfotila, jak se pokouší nacpat do pračky. "Někdy má výhody, že jste malá," napsala k tomu herečka.

Ricci měří pouhých 155 centimetrů. Jak je taková žena skladná, pak ukázala na dalším snímku, kdy se celá vešla do ledničky. A kdyby se někdy ocitla v místě, kde není vana, může se Christina Ricci klidně vykoupat ve dřezu, což dosvědčuje další snímek.

Série fotek nazvaná "Vejdu se tam" se rozrůstá. "Někdy to bolí, ale stojí to za to. Je to umění," smála se herečka, když se o "riccingu" bavila v show Live With Kelly And Michael.

Twitter teď zaplavují snímky lidí nacpaných v nejrůznějších malých prostorech. Stává se z toho podobný fenomén, jako planking, jehož podstatou je položit se rovně jako prkno tváří dolů na nějaké nezvyklé místo a fotografii pak umístit na sociální sítě. Ten je ale mnohem nebezpečnější a vyžádal si už i oběti na životech (více čtěte zde).