Děti nechci, dohodli jsme se s manželem, říká Christina Hendricksová

„Myslím, že s dětmi je hodně práce,“ prohlásila herečka, která se na toto téma s manželem bavila nesčetněkrát ještě před svatbou. Hendricksovou prý udivuje, kolik lidí je jejich rozhodnutím šokováno.

„Proč? Znám spoustu lidí, kteří nemají děti. Znám také hodně lidí, kteří mi říkají: Děkuji vám, že jste to řekla, moje rodina nechápe, proč nechci děti,“ prozradila Hendricksová.

Herečka se rozpovídala také o svém mládí. Když se z malého města v Idahu přestěhovali do Virginie, na škole ji šikanovali.

„Měli jsme tam skříňky a pokaždé, když jsem si šla po knihy, lidi seděli nahoře a plivali na mě. Moji skříňku pak museli přesunout, protože jsem tam nemohla chodit. Na střední škole jsem se bála,“ řekla herečka, která se proslavila seriálem Mad Men, jenž pro příští rok plánuje už osmou sérii.

Nechybělo však mnoho a nemusela v něm hrát. Její agentura jí totiž nedoporučila podepsat smlouvu. A když tak udělala, ukončili s ní spolupráci.

„Řekli: Je to dobový seriál. To se nikdy nikam neposune. Potřebujeme, abyste nám vydělávala peníze, a tohle vydělávat nebude. Ukončili to tak, že mě vyhodili,“ dodala Hendricksová v rozhovoru pro list The Guardian.